Полиция Мордовии разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего в августе прошлого года

9 Февр. 2020 2020-02-09T13:45:45+03:00

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3 августа около 23:20 в селе Черемишево Лямбирского района водитель автомобиля «Мazda» не справился с управлением транспортного средства и около дома № 66 на ул. Долгой съехал в кювет и опрокинулся. В результате данного ДТП пассажир автомобиля получил телесные повреждения.

Сотрудники следственного отдела ММО МВД России «Лямбирский» просят откликнуться очевидцев данного происшествия, а также лиц, которые располагают какой-либо информацией об этой аварии, и сообщить по телефонам 8(8342)38-59-56, 8(8342)29-90-91, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU