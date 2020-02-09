2020-02-09T13:45:45+03:00
Происшествия

Полиция Мордовии разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего в августе прошлого года

Поделиться:
Изменить размер текста:

3 августа около 23:20 в селе Черемишево Лямбирского района водитель автомобиля «Мazda» не справился с управлением транспортного средства и около дома № 66 на ул. Долгой съехал в кювет и опрокинулся. В результате данного ДТП пассажир автомобиля получил телесные повреждения.

Сотрудники следственного отдела ММО МВД России «Лямбирский» просят откликнуться очевидцев данного происшествия, а также лиц, которые располагают какой-либо информацией об этой аварии, и сообщить по телефонам 8(8342)38-59-56, 8(8342)29-90-91, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пензенская «Лагуна-УОР» досрочно выиграла регулярный чемпионат России по мини-футболу
Мэр Саранска Петр Тултаев: «Сегодня мы все победители»
Полиция Мордовии разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего в августе прошлого года
Руководитель китайского хоккейного клуба «ОРДЖИ» поблагодарил Ивана Белозерцева
В Пензенской области предстал перед судом пастух, убивший напарника
Две жительницы Пензы лишились пяти миллионов рублей в надежде получить доход от операций с криптовалютой
Главная задача – повышение уровня образования в обычных школах Мордовии
Глава администрации Пензы проверил благоустройство частного сектора
30-летний пензенец украл золотые украшения у сожительницы
Стволы и патроны сдать
Сергей Зайцев: «В Пензенской области представители власти выполняют свои обязательства»
Жительница Бессоновского района попалась на удочку лжеследователя
В Пензе на время отключат несколько светофоров
В Мордовии вынесен приговор мошенникам в сфере страхования
В Пензе молодые ученые презентовали свои разработки
О службе полицейских Пензенской области - из первых уст
В Пензе отметили День российской науки
Житель Саранска, убивший соседа, предстанет перед судом
Пензенская школа-интернат № 1 полностью закрыта на карантин
В Белинском районе на пожаре погиб мужчина
В Саранске кража детской коляски попала в объектив камеры наблюдения
Пензенцев приглашают на «День зимних видов спорта»
Глава пензенского Управления МВД провел прием граждан