2020-02-09T09:19:10+03:00
Общество

Главная задача – повышение уровня образования в обычных школах Мордовии

Владимир Волков посетил в Саранске новый Центр обучения талантливых детей
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Главы Республики МордовияФото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия
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Новый центр развития талантливых детей появился в столице Мордовии в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", инициированного Президентом России Владимиром Путиным. На создание Центра было выделено свыше 215 млн рублей, здесь дети получают развитие по направлениям "Искусство", "Наука" и "Спорт".

Инфраструктура нового Центра включает кампус на 50 мест, в котором проживают обучающиеся, столовую с кухонным блоком, спортивный зал-трансформер, планетарий, множество лабораторий, в том числе - искусственного интеллекта и инженерных систем, агробиотехнологии (с двумя теплицами, расположенными на территории центра), физических исследований и астрономии, цифрового производства и дизайна.

Также в Центре действуют две студии - литературного и театрального творчества, национальных культур. Спортивная зона включает шахматную зону, лабораторию ЗОЖ, открытый стадион и тренажерную площадку, зоны для занятий по греко-римской борьбе и самбо.

К работе в Центре привлечены лучшие преподаватели.Всего в год планируется 10 смен с охватом детей свыше 500 человек.

По завершении осмотра центра Глава Мордовии более двух часов общался с педагогической общественностью. К разговору в режиме онлайн подключились образовательные площадки из Ичалковской "Точки роста", педагогические коллективы Зубово-Полянского района, школ Саранска, отмечает пресс-служба Главы Республики Мордовия.

Владимир Волков подчеркнул, что главной задачей открывшегося Центра считает повышение уровня преподавания в обычных общеобразовательных школах. В форме диалога на встрече были обсуждены важные для педагогического сообщества темы - подготовка и сертификация учителей, доплата за классное руководство, реализация в Мордовии программы "Земский учитель".

Во встрече приняли участие Заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова, Министр образования РМ Галина Явкина, а также Иван Утешев, студент 4 курса МФТИ, педагог дополнительного образования, тренер сборной России по астрофизике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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