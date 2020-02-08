30-летний пензенец украл золотые украшения у сожительницы

8 Февр. 2020 2020-02-08T20:35:22+03:00

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33-летняя пензячка обратилась в полицию, сообщив, что из ее квартиры на улице Ладожской кто-то украл золотые украшения - две пары серег, браслет, три кольца и цепочку.

Жилище пострадавший посетили сотрудники УМВД. Полицейские решили обойти соседние квартиры на случай, если кто-то заметил что-то подозрительное.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен 30-летний сожитель заявительницы. Мужчина признался в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU