Стволы и патроны сдать

8 Февр. 2020 2020-02-08T15:16:57+03:00

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Сотрудники уголовного розыска ММО МВД РФ «Краснослободский» получили оперативную информацию о том, что житель села Ефаево может хранить у себя взрывчатые вещества и боеприпасы.

Проверка подтвердила предположение. Несколько лет назад мужчина являлся владельцем огнестрельного оружия. В 2011 году у него было аннулировано разрешение на хранение оружия, которое он сдал. При этом патроны и порох, приобретенные в этот период, мужчина оставил в своем доме.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

МВД по Республике Мордовия напоминает, что с 1 января по 31 декабря 2020 года на территории региона сотрудники полиции и Росгвардии проводят совместную профилактическую акцию «Оружие-2020». Жители республики могут добровольно выдать правоохранителям хранящиеся у них предметы вооружения и получить за это денежное вознаграждение. Для этого достаточно обратиться в дежурную часть любого подразделения регионального МВД, либо в Отдел Росгвардии.

При этом отмечается, что добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 222 УК РФ, если в действиях заявителя не содержится иного состава преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU