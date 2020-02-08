Сергей Зайцев: «В Пензенской области представители власти выполняют свои обязательства»

8 Февр. 2020 2020-02-08T14:15:04+03:00

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Большинство вопросов и просьбы граждан касались сферы ЖКХ и благоустройства. Участницы клуба ветеранов «Огонек» просили отремонтировать местный Дом культуры. Губернатор отметил, что проектно-сметная документация уже разработана.

- Ремонт Бессоновского ДК запланирован на 2021 год, но учитывая обращение граждан, мы можем перенести его на более ранние сроки, если нам позволит наполняемость бюджета, - констатировал он.

Другие опросы, с которыми жители Бессоновского района пришли на личный прием, касались водоснабжения, охраны экологии, ремонта моста в Грабово, а также организации новых рабочих мест в селе Чемодановка и реализации права цыганских детей на получение образования. Как сообщил глава районной администрации Вячеслав Демичев, организуются народные сходы, сторонам удалось прийти к пониманию.

- Это очень важно, главная задача - широкий охват населения разъяснительной работой, чтобы не дать спровоцировать новые проблемы, чтобы в населенных пунктах был мир и порядок, - резюмировал Сергей Зайцев. – Хочу сказать слова благодарности за тот труд, который вы проделали. Я вижу, что в Пензенской области представители региональной и муниципальной власти выполняют взятые на себя обязательства и занимаются решением волнующих население вопросов.

По всем поступившим обращениям организованы проверки, за ходом которых управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе установлен контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU