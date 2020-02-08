Жительница Бессоновского района попалась на удочку лжеследователя
Поверив информации о выплате компенсаций за участие в финансовой пирамиде, женщина лишилась 87 тысяч рублей
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54-летняя жительница Бессоновского района обратилась в полицию. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся московским следователем. Он сообщил, что собеседнице положена компенсация за участие в финансовой пирамиде.
Следом женщине позвонил его «коллега», который объяснил условия получения средств: для перевода необходимо было оплатить страховку и судебные издержки в размере 87 тысяч рублей.
Жительница выполнила все требования, но, не получив обещанных денег, поняла, что ее обманули, и пошла в полицию. По факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU