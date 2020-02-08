Жительница Бессоновского района попалась на удочку лжеследователя

8 Февр. 2020 2020-02-08T13:27:41+03:00

Поверив информации о выплате компенсаций за участие в финансовой пирамиде, женщина лишилась 87 тысяч рублей

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54-летняя жительница Бессоновского района обратилась в полицию. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся московским следователем. Он сообщил, что собеседнице положена компенсация за участие в финансовой пирамиде.

Следом женщине позвонил его «коллега», который объяснил условия получения средств: для перевода необходимо было оплатить страховку и судебные издержки в размере 87 тысяч рублей.

Жительница выполнила все требования, но, не получив обещанных денег, поняла, что ее обманули, и пошла в полицию. По факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU