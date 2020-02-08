В Мордовии вынесен приговор мошенникам в сфере страхования
Преступления совершались по отработанной схеме. Злоумышленники подыскивали владельца транспортного средства. Под выдуманным предлогом они уговаривали его представить автомобиль. После чего оформляли европротокол о якобы произошедшей аварии и подготавливали необходимые документы для предоставления в УГИБДД и страховую компанию.
Таким образом, в период с 2016 по 2018 годы обвиняемые инсценировали несколько дорожно-транспортных происшествий, похитив обманным путем у страховой компании 373 тысячи рублей. Кроме того, покушались на хищение денежных средств - около 360 тысяч рублей, однако их преступные действия не были доведены до конца, по независящим от них обстоятельствам.
В результате совместных мероприятий, проводимых оперативниками уголовного розыска республиканского МВД, регионального УФСБ подозреваемые были задержаны. Ими оказались 33-х и 36-летний местные жители. От дачи показаний они отказались.
Собранные следователями Следственного управления МВД по Республике Мордовия доказательства оказались достаточными для вынесения судом приговора в отношении жителей Саранска, обвиняемых в мошенничестве. В зависимости от роли каждого, им назначено наказание в виде штрафа в размере от 70 до 150 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU