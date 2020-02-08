О службе полицейских Пензенской области - из первых уст

8 Февр. 2020 2020-02-08T09:10:39+03:00

В день открытых дверей кадеты полицейского класса в Кузнецке услышали рассказ ветерана о боевой службе, увидели табельное оружие, служебных собак

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ОМВД России по городу Кузнецку, члены общественного совета в «День открытых дверей» пригласили к себе в гости ребят из кадетского класса полицейской направленности средней школы №14.

Ветеран МВД Николай Незванов рассказал кадетам о чести, отваге и служебном долге, поделился примерами из профессионального опыта. Заместитель начальника ОМВД России по городу Кузнецку майор внутренней службы Наталья Дронова сообщила юным гостям про особенности службы в органах правопорядка.

Конечно, больше всего вопросов у мальчишек и девчонок было к командиру мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД старшему лейтенанту полиции Александру Демидову, который продемонстрировал табельное оружие полицейских. С интересом расспрашивали ребята инспектора-кинолога Марину Сухову о служебных собаках, о том, как они помогают в раскрытии преступлений.

Встреча запомнилась гостям полицейских. Школьники из первых уст узнали о том, что представляет собой служба сотрудников органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU