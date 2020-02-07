Житель Саранска, убивший соседа, предстанет перед судом

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:31:33+03:00

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По данным следствия, в ночь на 23 ноября прошлого года обвиняемый распивал спиртное в гостях у 69-летнего знакомого. Через некоторое время хозяин стал выгонять своего гостя из квартиры, из-за чего между ними произошла ссора. Обвиняемый схватился за нож и нанес хозяину квартиры множественные удары по различным частям тела. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался. Тело погибшего было обнаружено через несколько дней соседями, которые сообщили в правоохранительные органы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU