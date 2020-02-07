Пензенская школа-интернат № 1 полностью закрыта на карантин

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:19:29+03:00

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По сообщению Министерство образования Пензенской области эпидемическую ситуацию в регионе можно охарактеризовать как «напряженную». В связи с этим ведомство просит руководителей городских школ активизировать работу по борьбе с гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями.

По информации Роспотребнадзора по Пензенской области на пятой неделе 2020 года пороговый уровень заболеваемости не превышен ни по одной территории.

В связи с повышенным порогом ОРВИ, по состоянию на 6 февраля, семь школ и 59 классов в школах области закрыты на карантин. В самой Пензе на карантин закрыта школа-интернат № 1 и 97 классов в 23 школах.

ИСТОЧНИК KP.RU