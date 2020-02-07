В Белинском районе на пожаре погиб мужчина
Вечером 5 февраля в селе Свищевка Белинского района загорелся жилой дом. Пожарных вызвала соседка. При тушении сотрудники МЧС обнаружили внутри тело 66-летнего мужчины. Погибший проживал один.
При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. По факту организована проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причины и всех обстоятельств произошедшего пожара и гибели мужчины. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU