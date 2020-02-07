2020-02-07T15:50:53+03:00
Происшествия

В Саранске кража детской коляски попала в объектив камеры наблюдения

Благодаря видеозаписи злоумышленника удалось задержать
Анна ЧЕРНАЯ
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Вечером 5 января этого года в одном из домов на улице Степана Разина в Саранске из подъезда украли детскую коляску. Сумма ущерба составила 11 200 рублей.

После обращения местной жительницы, сотрудники полиции начали просматривать записи окрестных камер наблюдения. На одной из них они заметили мужчину с женщиной. Пара садясь в такси на улице Полежаева, перед этим положила в багажник автомобиля похожую по описанию коляску.

Сделав скриншоты видеозаписи, полицейские стали обходить жителей дома, где была совершена кража. Соседка потерпевшей, увидев на кадрах знакомых, бывших у нее в гостях в день совершения преступления, стражам порядка ничего не сказала, но сообщила о розыске самому злоумышленнику.

Параллельно велась работа по установлению личности таксиста. Он, в свою очередь, помог полиции найти дом подозреваемого, во дворе которого обнаружилась пропавшая коляска. Как мужчина пояснил сотрудникам полиции, уходя из гостей, на площадке в подъезде они с сожительницей увидели детский транспорт и решили украсть. Впрочем, зачем ему понадобилась коляска, граждан пояснить так и не смог.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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