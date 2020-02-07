2020-02-07T14:22:29+03:00
Спорт

Пензенцев приглашают на «День зимних видов спорта»

Горожан ожидает обширная программа
Анна ЧЕРНАЯ
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Завтра в Спутнике состоится «День зимних видов спорта», посвященный шестой годовщине проведения XXII олимпийских зимних игр и XI паралимпийских зимних игр, которые прошли в 2014 году в Сочи.

Вчера в министерстве физической культуры и спорта прошла пресс-конференция по вопросам проведения спортивного праздника.

- Начнется все в 12.00. Мероприятий будет много: хоккей с шайбой, хоккей на снегу, рыболовный спорт, лыжные гонки, шорт-трек, велогонки на снегу и соревнования по мотоспорту. Будет много массовых мероприятий для всех групп населения: гонки на тюбингах, перетягивание каната, веселый биатлон. То есть любой желающий придет и, надеемся, получит удовольствие, - отметил президент ПРОО «Олимпийский совет Пензенской области» Григорий Кабельский.

Завершится спортивный праздник вечерней дискотекой на льду, розыгрышем спортивного инвентаря и абонементов от партнеров мероприятия.

Для участия в соревнованиях необходимо заполнить заявку в сообществе мероприятия в социальной сети «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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