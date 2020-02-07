2020-02-07T14:15:58+03:00
Общество

Глава пензенского Управления МВД провел прием граждан

К генералу-майору полиции обратились почти десять человек
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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Начальник управления МВД России по Пензенской области Сергей Щеткин провел личный прием граждан.

Одной из первых обратившихся стала жительница, которая рассказала начальнику управления, что некоторое время назад по просьбе знакомой одолжила некому гражданину под расписку 315 тысяч рублей. Он обещал вернуть деньги через две недели, но обещания не сдержал, а после через суд добился признания его банкротом, избежав тем самым необходимости отдавать долги знакомым и финансовым организациям.

Сергей Щеткин поручил подчиненным провести в отношении мужчины дополнительную проверку для определения наличия в его действиях признаков мошенничества и последующего принятия процессуального решения.

Прием граждан продолжался более двух часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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