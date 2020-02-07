Пензенская прокуратура подвела итоги работы в прошлом году
Вчера в Пензе состоялось расширенное заседание коллегии областной прокуратуры. Сергей Зайцев отметил, что приоритетной, по-прежнему, остается борьба с нарушениями закона в социальной и экономической сферах.
- Мерами прокурорского реагирования удалось погасить долги по зарплате в сумме 144 миллиона рублей, - проинформировал заместитель Генерального прокурора РФ.
Также совместные усилия привели к снижению числа убийств, фактов умышленного причинения вреда здоровью, грабежей и разбоев.
Губернатор Иван Белозерцев также констатировал, что тесное взаимодействие между правительством области и надзорным органом позволяет повышать качество управления. Отдельно глава региона остановился на реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья, а также капитального ремонта МКД:
- Пензенская область за последние пять лет входит десятку лучших регионов Российской Федерации, - проинформировал Иван Белозерцев. – Но есть и проблемы. Подрядные организации заявляются и выигрывают конкурсы, заходят на объекты, а с задачами не справляются. Мы отсеиваем тех, кто может быть потенциальными нарушителями законодательства.
Работа по всем направлениям продолжится и в этом году.
ИСТОЧНИК KP.RU