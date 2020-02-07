Пензенская прокуратура подвела итоги работы в прошлом году

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:23:02+03:00

В заседании коллегии также приняли участие заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев и губернатор Иван Белозерцев

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Вчера в Пензе состоялось расширенное заседание коллегии областной прокуратуры. Сергей Зайцев отметил, что приоритетной, по-прежнему, остается борьба с нарушениями закона в социальной и экономической сферах.

- Мерами прокурорского реагирования удалось погасить долги по зарплате в сумме 144 миллиона рублей, - проинформировал заместитель Генерального прокурора РФ.

Также совместные усилия привели к снижению числа убийств, фактов умышленного причинения вреда здоровью, грабежей и разбоев.

Губернатор Иван Белозерцев также констатировал, что тесное взаимодействие между правительством области и надзорным органом позволяет повышать качество управления. Отдельно глава региона остановился на реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья, а также капитального ремонта МКД:

- Пензенская область за последние пять лет входит десятку лучших регионов Российской Федерации, - проинформировал Иван Белозерцев. – Но есть и проблемы. Подрядные организации заявляются и выигрывают конкурсы, заходят на объекты, а с задачами не справляются. Мы отсеиваем тех, кто может быть потенциальными нарушителями законодательства.

Работа по всем направлениям продолжится и в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU