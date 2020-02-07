И неважно, что покупаешь ты, фрезерный станок или электрогитару

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:30:16+03:00

Полицейские Пензенской области предупреждают: предоплата за товар или услугу, особенно на счет банковской карты, выданной на имя частного лица, является потенциально опасной

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В полицию Нижнеломовского района обратился с заявлением о мошенничестве 72-летний предприниматель. Он сообщил, что на сайте «Авито» обнаружил объявление о продаже фрезерного станка стоимостью 80 тыс. рублей и позвонил по контактному телефону.

С неизвестным заявитель договорился о приобретении оборудования при условии перечислении всей суммы на банковский счет супруги продавца. Гражданин перевёл указанную сумму, но товар не получил, объявление с сайта удалено, а телефон отключен.

С похожей бедой в отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе обратился 33-летний гражданин. На сайте «Авито» он увидел объявление о продаже электрогитары стоимостью 21 тыс. рублей. Перешел по ссылке в объявлении и в открывшемся окне ввёл реквизиты своей банковской карты и код с обратной её стороны, тем самым оплатив покупку. Указанную сумму со счёта карты списали, но товар заявитель не получил, а объявление с сайта вскоре было удалено, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

По фактам мошенничества в Нижнеломовском районе и Пензе проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступлений.

Чтобы избежать обмана через интернет, УМВД России по Пензенской области рекомендует обращать внимание на некоторые признаки потенциально опасных предложений продажи или обмена. Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар или услугу, особенно при помощи перевода на счет банковской карты, выданной на имя частного лица, а также в случае обмена отправить вещь заранее, нужно понимать, что данная сделка является опасной.

Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты или отправке товара в расчете на обмен вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара.

ИСТОЧНИК KP.RU