Саранский водитель сбил двух девочек и скрылся с места ДТП
Пострадавшие после визита в травмпункт были отпущены домой
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Вчера в половине восьмого вечера на проспекте 70 лет Октября неизвестный водитель на неустановленной машине совершил наезд на двух девочек 14 и 15 лет. Подростки переходили дорогу по нерегулируемому переходу. После этого водитель скрылся.
Пострадавшие самостоятельно обратились в травмпункт, им было назначено амбулаторное лечение.
Личность водителя была установлена.
ИСТОЧНИК KP.RU