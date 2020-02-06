Саранский водитель сбил двух девочек и скрылся с места ДТП

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:28:19+03:00

Пострадавшие после визита в травмпункт были отпущены домой

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Вчера в половине восьмого вечера на проспекте 70 лет Октября неизвестный водитель на неустановленной машине совершил наезд на двух девочек 14 и 15 лет. Подростки переходили дорогу по нерегулируемому переходу. После этого водитель скрылся.

Пострадавшие самостоятельно обратились в травмпункт, им было назначено амбулаторное лечение.

Личность водителя была установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU