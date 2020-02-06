Иван Белозерцев провел встречу с заместителем Генерального прокурора РФ
Стороны затронули темы своевременной выплаты заработной платы, обеспечения занятости населения, защиты прав участников долевого строительства. Сергей Зайцев отметил положительные результаты совместной работы органов областной исполнительной власти и прокуратуры в прошлом году:
- Многое сделано совместно для того, чтобы минимизировать нарушения прав граждан. Тенденция правильная, она идет на снижение.
Особое внимание заместитель Генпрокурора России уделил активизации действий в сфере обеспечения безопасности граждан на автодорогах.
- Во втором полугодии удалось уменьшить число зарегистрированных ДТП и погибших в них людей, - отметил он.
Иван Белозерцев поблагодарил Сергея Зайцева за оказание помощи и содействие в работе:
- Те задачи, которые ставились по всем проблемным вопросам, решаются – мы работаем в тесном взаимодействии с прокуратурой области, в том числе по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». У нас хороший результат в Российской Федерации, мы три года подряд входим в тройку лучших регионов, и наша задача, чтобы нарушений законодательства становилось с каждым годом все меньше .
ИСТОЧНИК KP.RU