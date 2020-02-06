2020-02-06T16:39:53+03:00
Общество

Иван Белозерцев провел встречу с заместителем Генерального прокурора РФ

Губернатор Пензенской области обсудил с представителем федерального ведомства ряд вопросов
Наталья НОВОЖИЛОВА
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Стороны затронули темы своевременной выплаты заработной платы, обеспечения занятости населения, защиты прав участников долевого строительства. Сергей Зайцев отметил положительные результаты совместной работы органов областной исполнительной власти и прокуратуры в прошлом году:

- Многое сделано совместно для того, чтобы минимизировать нарушения прав граждан. Тенденция правильная, она идет на снижение.

Особое внимание заместитель Генпрокурора России уделил активизации действий в сфере обеспечения безопасности граждан на автодорогах.

- Во втором полугодии удалось уменьшить число зарегистрированных ДТП и погибших в них людей, - отметил он.

Иван Белозерцев поблагодарил Сергея Зайцева за оказание помощи и содействие в работе:

- Те задачи, которые ставились по всем проблемным вопросам, решаются – мы работаем в тесном взаимодействии с прокуратурой области, в том числе по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». У нас хороший результат в Российской Федерации, мы три года подряд входим в тройку лучших регионов, и наша задача, чтобы нарушений законодательства становилось с каждым годом все меньше .

ИСТОЧНИК KP.RU

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