Откаты при заключении и исполнении Госконтрактов

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:07:39+03:00

Возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц одного из предприятий Мордовии

Изменить размер текста: A A

Следственными органами СУ России по Республике Мордовия возбуждены уголовные дела в отношении двух должностных лиц одного из предприятий республики, подозреваемых в получение взяток.

В 2015-2016 годах подозреваемые, занимая руководящие должности, использовали свои полномочия для получения взяток в виде так называемых откатов при заключении и исполнении государственных контрактов, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Взятки фигурантам перечислялись на указанные ими банковские карты. Всего таким образом подозреваемыми было получено около 340 тысяч рублей, которыми они распорядились по собственному усмотрению.

Противоправная деятельность подозреваемых была пресечена в результате совместных действий регионального управления СК России, УФСБ и МВД по республике, военной прокуратуры Пензенского гарнизона при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.

По уголовным делам проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU