Побег из ада 8 февраля 1945 года

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:52:21+03:00

Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 годов приглашает жителей и гостей Саранска на памятное мероприятие в честь подвига Михаила Девятаева

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7 февраля в 13:00 в Мемориальном музее пройдет памятное мероприятие «Побег из Ада», посвященное легендарному побегу группы из десяти советских военнопленных под командованием лётчика Михаила Петровича Девятаева, отмечает пресс-служба Администрации Саранска.

Михаил Девятаев родился 8 июля 1917 года в с. Салазгорь Спасского уезда Пензенской губернии, ныне Торбеевского района Республики Мордовия в бедной мордовской семье. Был тринадцатым ребенком.

Во время Великой Отечественной войны 13 июля 1944 года Михаил Девятаев был сбит в воздушном бою и попал в плен.

Побег, совершенный 8 февраля 1945 года группой советских военнопленных из нацистского концлагеря, впоследствии стал легендарным и попал в учебники истории. Бегство со сверхсекретного полигона на немецком самолёте больше похоже на сюжет из кино, но это абсолютно реальная история...

Угнанный самолёт приземлился в расположении 61-й армии. На подлёте он был обстрелян советскими зенитками и повреждён, из-за чего машину пришлось сажать на поле... Судьба беглецов сложилась по-разному. По ходатайству главного конструктора баллистических ракет Сергея Королёва и после публикаций статей о подвиге лётчика Девятаева в советских газетах, 15 августа 1957 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Как считает заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны в Казанском кремле Михаил Черепанов, главный смысл подвига Девятаева в том, что пригнал именно тот самолет, на котором было оборудование по сопровождению ФАУ-2 в воздухе. Это подтверждается воспоминаниями бывшего наблюдателя Пенемюнде Курта Шанпа. Кроме того, Девятаев указал координаты ракетных установок с точностью до десятка метров, что позволило их уничтожить тогда же, в феврале 1945 г.

Адрес музея: ул. Советская, 34а.

Контактные телефоны: 47-14-11; 47-15-57

ИСТОЧНИК KP.RU