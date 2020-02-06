2020-02-06T11:35:03+03:00
Происшествия

В Пензе наледь с крыши упала на голову прохожей

За причинение женщине тяжкого вреда здоровью по неосторожности руководителю управляющей компании назначен судебный штраф 45 тысяч рублей
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
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В результате допущенных нарушений руководителем управляющей компании в эксплуатации дома по улице Попова в городе Пензе, днем, 6 февраля 2019 года, с козырька балкона одной из квартир, расположенных на пятом этаже, произошло падение массивного ледяного образования и снега на проходившую по улице женщину. Потерпевшей 1961 года рождения причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия от подозреваемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и применении к нему меры уголовно-правого характера в виде судебного штрафа. Материальный ущерб, причиненный потерпевшей, возмещен в полном объёме.

Судом ходатайство удовлетворено, уголовное дело прекращено, генеральному директору управляющей компании назначен судебный штраф в размере 45 тысяч рублей, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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