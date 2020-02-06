Пензенские полицейские приняли участие в акции «Донор в погонах»

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:04:27+03:00

Около 50 человек из подразделений УМВД России по городу Пензе пришли 5 февраля к мобильному пункту забора крови

Изменить размер текста: A A

Тот редкий случай, когда никакого приказа прибыть к зданию городского управления не было. Просто полицейские знают, что здоровы и находятся в хорошей физической форме. А еще понимают, что в больницах Пензенской области на лечении находятся многие пациенты, которым ежедневно нужна донорская кровь. И им можно помочь. О том, что должно, каждый решает самостоятельно.

Наличие крови в больницах в некоторых случаях может быть единственным условием для сохранения человеческой жизни. Участие сотрудников полиции в акции - способ не только пополнить банк крови, но и привлечь внимание общественности к донорскому движению.

ИСТОЧНИК KP.RU