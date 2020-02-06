2020-02-06T08:04:27+03:00
Общество

Пензенские полицейские приняли участие в акции «Донор в погонах»

Около 50 человек из подразделений УМВД России по городу Пензе пришли 5 февраля к мобильному пункту забора крови
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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Тот редкий случай, когда никакого приказа прибыть к зданию городского управления не было. Просто полицейские знают, что здоровы и находятся в хорошей физической форме. А еще понимают, что в больницах Пензенской области на лечении находятся многие пациенты, которым ежедневно нужна донорская кровь. И им можно помочь. О том, что должно, каждый решает самостоятельно.

Наличие крови в больницах в некоторых случаях может быть единственным условием для сохранения человеческой жизни. Участие сотрудников полиции в акции - способ не только пополнить банк крови, но и привлечь внимание общественности к донорскому движению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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