В Пензе по поручению губернатора проверили столовую школы № 59
Некоторое время назад глава региона получил в Instagram обращение от местной жительницы. Женщина пожаловалась губернатору на нарушение санитарных норм в столовой школы № 59 и предоставила фотографию, на которой была запечатлена тарелка супа с насекомым.
По поручению Ивана Александровича комиссия осмотрела пищеблок учреждения, но никаких внешних признаков нарушений не обнаружила. Результаты взятых проб также показали, что все требования СанПиН в столовой соблюдены. Насекомые не выявлены, последняя дезинсекция проводилась во время зимних каникул в январе.
Комиссия подтвердила, что пищеблок содержится в чистоте по всем нормам.
ИСТОЧНИК KP.RU