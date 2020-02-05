В Пензе по поручению губернатора проверили столовую школы № 59

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:18:07+03:00

Иван Белозерцев распорядился усилить контроль за соблюдением требований санитарных норм и правил во всех образовательных учреждениях области

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Некоторое время назад глава региона получил в Instagram обращение от местной жительницы. Женщина пожаловалась губернатору на нарушение санитарных норм в столовой школы № 59 и предоставила фотографию, на которой была запечатлена тарелка супа с насекомым.

По поручению Ивана Александровича комиссия осмотрела пищеблок учреждения, но никаких внешних признаков нарушений не обнаружила. Результаты взятых проб также показали, что все требования СанПиН в столовой соблюдены. Насекомые не выявлены, последняя дезинсекция проводилась во время зимних каникул в январе.

Комиссия подтвердила, что пищеблок содержится в чистоте по всем нормам.

ИСТОЧНИК KP.RU