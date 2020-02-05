В Саранске вандал за ночь повредил шесть автомобилей

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:16:12+03:00

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В Саранске завершилось расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя. Установлено, что в ночь на 1 декабря прошлого года обвиняемый, будучи нетрезвым, возвращался домой. На улице Полежаева увидел припаркованный во дворе одного из домов автомобиль марки «БМВ» и, подойдя, ногой разбил у него решетку радиатора.

После этого вандал повредил еще пять автомобилей на улице Степана Разина, разбив у них зеркала и помяв двери.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Следователь выступил с ходатайством о назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU