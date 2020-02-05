Пензенцы смогут увидеть городской зоопарк изнутри
Наверное, у каждого посетителя Пензенского зоопарка хотя бы раз возникал вопрос, касающийся ухода за питомцами учреждения. Например, как чистят зубы мишке Белому? Или дают витаминки лосю?
Ответить на эти и другие вопросы сможет ветеринарный врач, работающий в учреждении. И у горожан появилась возможность пообщаться с ним: администрация приглашает всех желающих на экскурсию «Зоопарк изнутри». Ее участники пройдут по территории вместе с ветеринарным врачом, который подробно и увлекательно расскажет об уходе за своими подопечными.
На экскурсию можно записаться по телефону 99-13-87. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.
ИСТОЧНИК KP.RU
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