Пензенцы смогут увидеть городской зоопарк изнутри

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:14:11+03:00

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Наверное, у каждого посетителя Пензенского зоопарка хотя бы раз возникал вопрос, касающийся ухода за питомцами учреждения. Например, как чистят зубы мишке Белому? Или дают витаминки лосю?

Ответить на эти и другие вопросы сможет ветеринарный врач, работающий в учреждении. И у горожан появилась возможность пообщаться с ним: администрация приглашает всех желающих на экскурсию «Зоопарк изнутри». Ее участники пройдут по территории вместе с ветеринарным врачом, который подробно и увлекательно расскажет об уходе за своими подопечными.

На экскурсию можно записаться по телефону 99-13-87. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU