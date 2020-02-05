В Рузаевском районе Мордовии нашли тело без вести пропавшего мужчины
Для установления точной причины смерти погибшего назначены необходимые судебные экспертизы
Изменить размер текста:
Следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК России по Республике Мордовия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 40-летнего местного жителя. 5 октября прошлого года мужчина ушел из дома в селе Арх-Голицыно Рузаевского района и с тех пор числился пропавшим без вести.
В ходе комплекса проводимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий его тело было обнаружено на одной из улиц в селе Арх-Голицыно.
ИСТОЧНИК KP.RU