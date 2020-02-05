В Рузаевском районе Мордовии нашли тело без вести пропавшего мужчины

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:17:38+03:00

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Следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК России по Республике Мордовия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 40-летнего местного жителя. 5 октября прошлого года мужчина ушел из дома в селе Арх-Голицыно Рузаевского района и с тех пор числился пропавшим без вести.

В ходе комплекса проводимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий его тело было обнаружено на одной из улиц в селе Арх-Голицыно.

ИСТОЧНИК KP.RU