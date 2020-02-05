Пензенская прокуратура помогла восстановить двух незаконно отчисленных студентов

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:24:47+03:00

Директор учреждения должен был согласовать свои действия с рядом ведомств

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Прокуратура Спасского района Пензенской области проверила обоснованность отчисления из колледжа двух несовершеннолетних из числа детей-сирот.

Установлено, что ранее директор учреждения издал приказ об отчислении подростков за неуспеваемость без согласования с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и органом опеки и попечительства в лице Отдела образования администрации Спасского района, что является нарушением законодательства. Выступая в защиту несовершеннолетних, прокурор Спасского района внес протест на незаконный приказ об их отчислении.

Протест рассмотрен и удовлетворен. Воспитанники детского дома восстановлены в колледже.

ИСТОЧНИК KP.RU