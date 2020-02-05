2020-02-05T13:24:47+03:00
Общество

Пензенская прокуратура помогла восстановить двух незаконно отчисленных студентов

Директор учреждения должен был согласовать свои действия с рядом ведомств
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Спасского района Пензенской области проверила обоснованность отчисления из колледжа двух несовершеннолетних из числа детей-сирот.

Установлено, что ранее директор учреждения издал приказ об отчислении подростков за неуспеваемость без согласования с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и органом опеки и попечительства в лице Отдела образования администрации Спасского района, что является нарушением законодательства. Выступая в защиту несовершеннолетних, прокурор Спасского района внес протест на незаконный приказ об их отчислении.

Протест рассмотрен и удовлетворен. Воспитанники детского дома восстановлены в колледже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензе по поручению губернатора проверили столовую школы № 59
Пензенские спортсмены завоевали медали на чемпионате и первенстве ПФО по киокусинкай
В Саранске вандал за ночь повредил шесть автомобилей
Пензенцы смогут увидеть городской зоопарк изнутри
В Рузаевском районе Мордовии нашли тело без вести пропавшего мужчины
Пензенская прокуратура помогла восстановить двух незаконно отчисленных студентов
В ДТП на трассе в Мордовии пострадали девушка и парень
Пензенская область остается лидером ПФО по устройству детей-сирот в семьи
В субботу пензенцев ждут на прием ревматологи
«Прямой эфир» Ивана Белозерцева перенесли на 10 февраля
В Пензе утверждена схема организации дорожного движения
В Наровчатском районе украли водонапорную башню
В Саранске драка в кафе завершилась госпитализацией и возбуждением уголовного дела
Более 400 пензенцев стали участниками проекта «Жить активно - здорово!» в январе
Пензенец украл из магазина бутылку алкоголя, пригрозив продавцам зажигалкой
Кузнечанин проведет 13 лет в колонии за совращение малолетней
Монументы воинской славы в Саранске возьмут под круглосуточное наблюдение
Поздравление Ивана Белозерцева с годовщиной образования Пензенской области
Родители пензенских школьников снова сдадут ЕГЭ
В Пензенском районе сотрудники полиции раскрыли кражу из квартиры
В Пензе проходит месячник по борьбе с онкологическими заболеваниями
Победу пензенец встретил в Праге
СУ СК по Пензенской области проводит проверку по факту падения ребенка из окна
В Пензе на карантин закрыты 36 классов в 17 школах
В Мордовии троих жителей Казани осудят за разбой
В Пензе благоустроят еще три сквера
В Пензенской области погорельцам начнут выплачивать до 150 тысяч рублей