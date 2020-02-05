В ДТП на трассе в Мордовии пострадали девушка и парень

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:49:00+03:00

В отношении одного из водителей были составлены административные материалы

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Вчера в 16.05 на 16-м километре автодороги «Рузаевка-Ковылкино» автомобиль «ВАЗ-21093» выехал на полосу встречного движения, наехал на металлический отбойник и столкнулся с фурой «Scania».

За рулем «легковушки» находилась 21-летняя девушка, не имеющая водительских прав. Она и ее 21-летний пассажир были госпитализированы с различными травмами. В отношении девушки составлены административные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU