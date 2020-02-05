Пензенская область остается лидером ПФО по устройству детей-сирот в семьи

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:19:10+03:00

Об этом сообщил сегодня губернатор Иван Белозерцев

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В Пензенской области отмечается один из самых низких в России уровень социального детского сиротства. По данным регионального министерства образования, в регионе проживает более трех с половиной тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. Большая часть из них (96,4%) устроены в приемные семьи.

- На протяжении 10 лет область держит лидирующую позицию по этому показателю в ПФО, - отметил губернатор и нацелил ведомства на продолжение системной работы, благодаря которой удалось добиться положительных результатов.

- При решении места пребывания ребенка, в первую очередь нужно соблюдать его интересы, - подытожил он, поручив привлекать к работе с детьми квалифицированных социальных работников.

ИСТОЧНИК KP.RU