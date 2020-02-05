Пензенская область остается лидером ПФО по устройству детей-сирот в семьи
В Пензенской области отмечается один из самых низких в России уровень социального детского сиротства. По данным регионального министерства образования, в регионе проживает более трех с половиной тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. Большая часть из них (96,4%) устроены в приемные семьи.
- На протяжении 10 лет область держит лидирующую позицию по этому показателю в ПФО, - отметил губернатор и нацелил ведомства на продолжение системной работы, благодаря которой удалось добиться положительных результатов.
- При решении места пребывания ребенка, в первую очередь нужно соблюдать его интересы, - подытожил он, поручив привлекать к работе с детьми квалифицированных социальных работников.
ИСТОЧНИК KP.RU