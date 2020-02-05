В субботу пензенцев ждут на прием ревматологи
Министерство здравоохранения Пензенской области сообщает, что 8 февраля в медицинских учреждениях будет организован дополнительный день приема врачами-ревматологами.
Получить консультацию и пройти осмотр можно будет в одном из следующих медицинских учреждений:
- поликлиника Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко;
- поликлиника Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова;
- поликлиника № 2;
- поликлиника № 7;
- ГБУЗ «Пензенская РБ».
Обращаем внимание, что предварительная запись на прием в «дополнительные» дни осуществляется через портал государственных услуг или сайт Пенза-Доктор.
ИСТОЧНИК KP.RU