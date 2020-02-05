2020-02-05T11:50:37+03:00
Здоровье

В субботу пензенцев ждут на прием ревматологи

Предварительно нужно будет записаться
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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Министерство здравоохранения Пензенской области сообщает, что 8 февраля в медицинских учреждениях будет организован дополнительный день приема врачами-ревматологами.

Получить консультацию и пройти осмотр можно будет в одном из следующих медицинских учреждений:

- поликлиника Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко;

- поликлиника Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова;

- поликлиника № 2;

- поликлиника № 7;

- ГБУЗ «Пензенская РБ».

Обращаем внимание, что предварительная запись на прием в «дополнительные» дни осуществляется через портал государственных услуг или сайт Пенза-Доктор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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