«Прямой эфир» Ивана Белозерцева перенесли на 10 февраля
Свои вопросы все также можно оставить на официальной странице правительства области в социальной сети «Вконтакте»
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По техническим причинам «прямой эфир» Ивана Белозерцева переносится на 10 февраля. Вопросы по-прежнему принимаются в комментариях под соответствующим постом. Стоит отметить, что по ряду обращений уже были даны официальные ответы от различных ведомств.
Сама трансляция начнется в понедельник в 9.00.
ИСТОЧНИК KP.RU