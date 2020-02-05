«Прямой эфир» Ивана Белозерцева перенесли на 10 февраля

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:02:30+03:00

Свои вопросы все также можно оставить на официальной странице правительства области в социальной сети «Вконтакте»

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По техническим причинам «прямой эфир» Ивана Белозерцева переносится на 10 февраля. Вопросы по-прежнему принимаются в комментариях под соответствующим постом. Стоит отметить, что по ряду обращений уже были даны официальные ответы от различных ведомств.

Сама трансляция начнется в понедельник в 9.00.

ИСТОЧНИК KP.RU