2020-02-04T18:05:25+03:00
Происшествия

В Наровчатском районе украли водонапорную башню

По факту кражи проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию Наровчатского района обратилась с заявлением о краже сотрудница администрации села Большое Кирдяшево. Женщина сообщила, что кто-то украл металлическую водонапорную башню в селе Малый Колоярчик.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что краже причастен 36-летний житель города Ковылкино Республики Мордовия, привлекавшийся к уголовной ответственности.

Мужчина признался в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Наровчатском районе украли водонапорную башню
В Саранске драка в кафе завершилась госпитализацией и возбуждением уголовного дела
Более 400 пензенцев стали участниками проекта «Жить активно - здорово!» в январе
Пензенец украл из магазина бутылку алкоголя, пригрозив продавцам зажигалкой
Кузнечанин проведет 13 лет в колонии за совращение малолетней
Монументы воинской славы в Саранске возьмут под круглосуточное наблюдение
Поздравление Ивана Белозерцева с годовщиной образования Пензенской области
Родители пензенских школьников снова сдадут ЕГЭ
В Пензенском районе сотрудники полиции раскрыли кражу из квартиры
В Пензе проходит месячник по борьбе с онкологическими заболеваниями
Победу пензенец встретил в Праге
СУ СК по Пензенской области проводит проверку по факту падения ребенка из окна
В Пензе на карантин закрыты 36 классов в 17 школах
В Мордовии троих жителей Казани осудят за разбой
В Пензе благоустроят еще три сквера
В Пензенской области погорельцам начнут выплачивать до 150 тысяч рублей