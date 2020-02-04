В Наровчатском районе украли водонапорную башню
В полицию Наровчатского района обратилась с заявлением о краже сотрудница администрации села Большое Кирдяшево. Женщина сообщила, что кто-то украл металлическую водонапорную башню в селе Малый Колоярчик.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что краже причастен 36-летний житель города Ковылкино Республики Мордовия, привлекавшийся к уголовной ответственности.
Мужчина признался в содеянном.
ИСТОЧНИК KP.RU