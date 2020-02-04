2020-02-04T17:31:24+03:00
Происшествия

В Саранске драка в кафе завершилась госпитализацией и возбуждением уголовного дела

Пострадал 36-летний местный житель
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саранске возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровья. О пострадавшем в полицию сообщили сотрудники больницы, куда 36-летний гражданин был доставлен с переломом скулы, ушибами и ссадинами лица.

Мужчина пояснил, что повреждения ему нанес посетитель кафе на улице Большевистской. Между ними началась словесная перепалка, которая перешла в драку. 31-летний подозреваемый ударил пострадавшего, и тот упал на асфальт. Другие посетители учреждения вызвали скорую помощь.

Подозреваемый был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Наровчатском районе украли водонапорную башню
В Саранске драка в кафе завершилась госпитализацией и возбуждением уголовного дела
Более 400 пензенцев стали участниками проекта «Жить активно - здорово!» в январе
Пензенец украл из магазина бутылку алкоголя, пригрозив продавцам зажигалкой
Кузнечанин проведет 13 лет в колонии за совращение малолетней
Монументы воинской славы в Саранске возьмут под круглосуточное наблюдение
Поздравление Ивана Белозерцева с годовщиной образования Пензенской области
Родители пензенских школьников снова сдадут ЕГЭ
В Пензенском районе сотрудники полиции раскрыли кражу из квартиры
В Пензе проходит месячник по борьбе с онкологическими заболеваниями
Победу пензенец встретил в Праге
СУ СК по Пензенской области проводит проверку по факту падения ребенка из окна
В Пензе на карантин закрыты 36 классов в 17 школах
В Мордовии троих жителей Казани осудят за разбой
В Пензе благоустроят еще три сквера
В Пензенской области погорельцам начнут выплачивать до 150 тысяч рублей