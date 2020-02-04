В Саранске драка в кафе завершилась госпитализацией и возбуждением уголовного дела

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:31:24+03:00

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В Саранске возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровья. О пострадавшем в полицию сообщили сотрудники больницы, куда 36-летний гражданин был доставлен с переломом скулы, ушибами и ссадинами лица.

Мужчина пояснил, что повреждения ему нанес посетитель кафе на улице Большевистской. Между ними началась словесная перепалка, которая перешла в драку. 31-летний подозреваемый ударил пострадавшего, и тот упал на асфальт. Другие посетители учреждения вызвали скорую помощь.

Подозреваемый был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU