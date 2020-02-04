Более 400 пензенцев стали участниками проекта «Жить активно - здорово!» в январе

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:34:35+03:00

Следующее мероприятие в его рамках состоится на этой неделе

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С начала года более 400 жителей Пензы стали участниками проекта «Жить активно - здорово!». Акции проходили во дворцах спорта «Сура» и «Буртасы».

Все участники смогли получить оценку показателей своего здоровья: объема талии, индекса массы тела и артериального давления, уровня глюкозы и холестерина в крови, насыщаемости капиллярной крови кислородом. Приятным бонусом было бесплатное посещение бассейна.

Также пензенцы принимали участие в опросе, целью которого было определить процент приверженцев здорового образа жизни среди посетителей спортивных учреждений региона. Приверженность определятся по наличию пяти компонентов: человек должен не курить, не злоупотреблять спиртными напитками, ежедневно употреблять не менее 400 грамм овощей и фруктов, употреблять не более пяти грамм солив сутки, и более 30 минут каждый день заниматься физической активностью. В бассейне «Сура» доля лиц, приверженных к здоровому образу жизни составила 65%, во дворце спорта «Буртасы» - более 80%. Почти все опрошенные регулярно проходят диспансеризацию и соблюдают рекомендации врача.

Реализация проекта «Жить активно - здорово!» продолжится. Акции будут проходить еженедельно по пятницам в одном из бассейнов областного центра. Следующее мероприятие состоится на этой неделе, 7 февраля, во дворце спорта «Олимпийский» с 11:00 до 14:00.

Приглашаются все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU