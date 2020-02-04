Пензенец украл из магазина бутылку алкоголя, пригрозив продавцам зажигалкой

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:07:44+03:00

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В пензенскую полицию обратились с заявлением работники круглосуточного магазина, расположенного в Первомайском районе. Они рассказали, что ночью к ним зашел парень, взял бутылку алкоголя стоимостью около 100 рублей, а после достал из кармана предмет, внешне выглядящий как пистолет, и направил его на продавцов. Те, опасаясь за свои жизни, останавливать злоумышленника не стали, позволив ему скрыться с неоплаченным товаром.

Подозреваемого удалось задержать «по горячим следам». Им оказался местный житель 2001 года рождения. Как рассказал парень, до похода в магазин он отдыхал в ночном клубе. После ухода из заведения решил продолжить распитие алкоголя, но отсутствие денег и запрет на продажу спиртного в позднее время вынудили его пойти на преступление. Во время грабежа парень угрожал продавцам зажигалкой, внешне похожей на пистолет.

По факту разбоя было возбуждено уголовное дело. Парню грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU