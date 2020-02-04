2020-02-04T15:07:44+03:00
Происшествия

Пензенец украл из магазина бутылку алкоголя, пригрозив продавцам зажигалкой

Возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
Изменить размер текста:

В пензенскую полицию обратились с заявлением работники круглосуточного магазина, расположенного в Первомайском районе. Они рассказали, что ночью к ним зашел парень, взял бутылку алкоголя стоимостью около 100 рублей, а после достал из кармана предмет, внешне выглядящий как пистолет, и направил его на продавцов. Те, опасаясь за свои жизни, останавливать злоумышленника не стали, позволив ему скрыться с неоплаченным товаром.

Подозреваемого удалось задержать «по горячим следам». Им оказался местный житель 2001 года рождения. Как рассказал парень, до похода в магазин он отдыхал в ночном клубе. После ухода из заведения решил продолжить распитие алкоголя, но отсутствие денег и запрет на продажу спиртного в позднее время вынудили его пойти на преступление. Во время грабежа парень угрожал продавцам зажигалкой, внешне похожей на пистолет.

По факту разбоя было возбуждено уголовное дело. Парню грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Наровчатском районе украли водонапорную башню
В Саранске драка в кафе завершилась госпитализацией и возбуждением уголовного дела
Более 400 пензенцев стали участниками проекта «Жить активно - здорово!» в январе
Пензенец украл из магазина бутылку алкоголя, пригрозив продавцам зажигалкой
Кузнечанин проведет 13 лет в колонии за совращение малолетней
Монументы воинской славы в Саранске возьмут под круглосуточное наблюдение
Поздравление Ивана Белозерцева с годовщиной образования Пензенской области
Родители пензенских школьников снова сдадут ЕГЭ
В Пензенском районе сотрудники полиции раскрыли кражу из квартиры
В Пензе проходит месячник по борьбе с онкологическими заболеваниями
Победу пензенец встретил в Праге
СУ СК по Пензенской области проводит проверку по факту падения ребенка из окна
В Пензе на карантин закрыты 36 классов в 17 школах
В Мордовии троих жителей Казани осудят за разбой
В Пензе благоустроят еще три сквера
В Пензенской области погорельцам начнут выплачивать до 150 тысяч рублей