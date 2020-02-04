Кузнечанин проведет 13 лет в колонии за совращение малолетней

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:26:24+03:00

Приговор в законную силу пока не вступил

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Житель Кузнецка 1989 года рождения предстал перед судом. По материалам следствия, 20 апреля прошлого года мужчина, будучи нетрезвым, пригласил к себе в гости знакомую. Женщина пришла вместе с малолетней дочерью и впоследствии осталась на ночь.

Когда гостья уснула, мужчина без применения насилия совершил в отношении ее дочери действия сексуального характера. Сопротивляться девочка не смогла из-за своего малолетнего возраста.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и одного года ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU