Кузнечанин проведет 13 лет в колонии за совращение малолетней
Житель Кузнецка 1989 года рождения предстал перед судом. По материалам следствия, 20 апреля прошлого года мужчина, будучи нетрезвым, пригласил к себе в гости знакомую. Женщина пришла вместе с малолетней дочерью и впоследствии осталась на ночь.
Когда гостья уснула, мужчина без применения насилия совершил в отношении ее дочери действия сексуального характера. Сопротивляться девочка не смогла из-за своего малолетнего возраста.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и одного года ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU