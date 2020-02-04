Родители пензенских школьников снова сдадут ЕГЭ

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:58:47+03:00

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19 февраля Пензенская область в четвертый раз присоединится к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этот день родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру сдачи экзамена - от рамки металлодетектора до получения результатов.

Экзамен будет длиться один час. При себе участникам ЕГЭ необходимо иметь паспорт и ручку с черными чернилами.

Для участия в акции в Пензе необходимо до 17 февраля подать заявку на адрес электронной почты: o.bogdanova@edu-penza.ru или по телефону: 56-27-09. Акция пройдет и в муниципальных районах. Для участия заявка подается в орган управления образованием по месту жительства в указанные сроки.

Время проведения акции станет известно позже.

ИСТОЧНИК KP.RU