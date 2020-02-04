Родители пензенских школьников снова сдадут ЕГЭ
19 февраля Пензенская область в четвертый раз присоединится к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этот день родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру сдачи экзамена - от рамки металлодетектора до получения результатов.
Экзамен будет длиться один час. При себе участникам ЕГЭ необходимо иметь паспорт и ручку с черными чернилами.
Для участия в акции в Пензе необходимо до 17 февраля подать заявку на адрес электронной почты: o.bogdanova@edu-penza.ru или по телефону: 56-27-09. Акция пройдет и в муниципальных районах. Для участия заявка подается в орган управления образованием по месту жительства в указанные сроки.
Время проведения акции станет известно позже.
ИСТОЧНИК KP.RU