В Пензе проходит месячник по борьбе с онкологическими заболеваниями

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:27:51+03:00

Около 200 жителей города встретились 3 февраля в Центре русской хоровой и вокальной культуры со специалистами в сфере медицинской профилактики

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В рамках мероприятия состоялся обучающий лекторий с участием главного внештатного онколога Министерства здравоохранения Пензенской области - Евгения Николаевича Синева. Он в доступной форме рассказал о методах ранней диагностики рака.

Все эти методы доступны в рамках прохождения диспансеризации и необходимы даже при отсутствии каких-либо жалоб. Отмечает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области. Самое важное в профилактике рака, по мнению врача, вести здоровый образ жизни. Не курить, не злоупотреблять алкоголем, сократить потребление красного мяса, копченостей, добавлять в рацион больше растительной пищи и быть физически активными.

Все участники мероприятия получили не только индивидуальные разъяснения в связи с выявленными отклонениями в здоровье, но и тематический материал, изучение которого позволит более осознанно подходить к вопросам профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU