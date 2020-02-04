В Пензе проходит месячник по борьбе с онкологическими заболеваниями
В рамках мероприятия состоялся обучающий лекторий с участием главного внештатного онколога Министерства здравоохранения Пензенской области - Евгения Николаевича Синева. Он в доступной форме рассказал о методах ранней диагностики рака.
Все эти методы доступны в рамках прохождения диспансеризации и необходимы даже при отсутствии каких-либо жалоб. Отмечает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области. Самое важное в профилактике рака, по мнению врача, вести здоровый образ жизни. Не курить, не злоупотреблять алкоголем, сократить потребление красного мяса, копченостей, добавлять в рацион больше растительной пищи и быть физически активными.
Все участники мероприятия получили не только индивидуальные разъяснения в связи с выявленными отклонениями в здоровье, но и тематический материал, изучение которого позволит более осознанно подходить к вопросам профилактики.
ИСТОЧНИК KP.RU