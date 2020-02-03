В Мордовии троих жителей Казани осудят за разбой
Следственное управление МВД по РМ завершило расследование в отношении троих жителей Казани, обвиняемых в разбое.
14 августа прошлого года мужчины ворвались в здание финансовой организации в Саранске и, угрожая руководителю офиса, украли из сейфа более двух миллионов 300 тысяч рублей. После этого злоумышленники связали потерпевшую скотчем и скрылись на автомобиле.
Задержали мужчин в Республике Татарстан. Злоумышленники были доставлены обратно в Мордовию и заключены под стражу.
В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU