В Мордовии троих жителей Казани осудят за разбой

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:17:51+03:00

Мужчины приехали в Саранск специально с целью совершения преступления

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Следственное управление МВД по РМ завершило расследование в отношении троих жителей Казани, обвиняемых в разбое.

14 августа прошлого года мужчины ворвались в здание финансовой организации в Саранске и, угрожая руководителю офиса, украли из сейфа более двух миллионов 300 тысяч рублей. После этого злоумышленники связали потерпевшую скотчем и скрылись на автомобиле.

Задержали мужчин в Республике Татарстан. Злоумышленники были доставлены обратно в Мордовию и заключены под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU