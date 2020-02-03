В Пензе благоустроят еще три сквера

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:55:31+03:00

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О планах по благоустройству городских территорий губернатору доложил глава администрации города Андрей Лузгин. До конца года планируется привести в порядок скверы Славы, «Копилка пословиц» и сквер имени А.С. Пушкина. Соответствующая проектно-сметная документация в настоящее время подготовлена.

- На ближайшей сессии Пензенской городской Думы (она состоится 28 февраля) предусмотрим необходимые денежные средства. Предварительно по срокам ориентируемся на конец апреля - начало мая, - сообщил мэр.

Кроме того, на территории мест отдыха будут заменены участки инженерных сетей - этот вопрос уже обсудили на совещании с ресурсоснабжающими организациями Согласно проекту, во всех трех скверах обновится покрытие пешеходных аллей и дорожек - они будут выложены плиткой. Будет обустроено освещение, организованы детские игровые зоны и зоны активного отдыха. В сквере Славы предполагается создание фуд-корта с кафе и торговым киоском.

ИСТОЧНИК KP.RU