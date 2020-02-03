В Пензенской области погорельцам начнут выплачивать до 150 тысяч рублей

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:37:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В пензенском правительстве обсудили меры поддержки погорельцев. Губернатор Иван Белозерцев выразил мнение, что та помощь, что оказывается семьям, пострадавшим от пожаров, недостаточна:

- Мы оказываем помощь лесоматериалами и выплачиваем по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, плюс есть еще небольшая выплата из бюджета района. Но этого мало – даже одежду купить не на что.

В связи с этим глава региона подписал постановление, согласно которому люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации после пожара, имеют право на новую выплату до 150 тысяч рублей. Положение определяет порядок назначения и выплаты единовременной материальной помощи гражданам, утратившим имущество в результате пожара с начала этого года.

Так, право на получение имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на одного члена семьи, установленной в Пензенской области. Помощь будет оказываться в случае полной утраты жилого помещения. Условиями получения также является нахождение утраченного жилья на территории Пензенской области и постоянное проживание в нем заявителя и членов его семьи на дату возникновения пожара, а также неполучение заявителем или (и) членами его семьи материальной помощи за счет средств резервного фонда регионального правительства.

Губернатор распорядился довести принятое постановление до всех жителей Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU