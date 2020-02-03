В Пензе 28-летний любитель кофе пытался дважды ограбить один и тот же магазин

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:47:21+03:00

Когда первое преступление ему сошло с рук, мужчина решил пойти на второе

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В магазине на улице Суворова сработала тревожная кнопка. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии узнали от продавцов, что один из покупателей чуть ранее украл две банки кофе, сунув их под куртку и выйдя из магазина.

Остановить вора персонал не успел, но его действия попали на камеру наблюдения.

Однако сам злоумышленник о съемке не знал, и, видимо, окрыленный удачей, через несколько минут вернулся в магазин и попытался тем же способом снова украсть две банки кофе. Впрочем, в этот раз преступление совершить ему не удалось: 28-летний гражданин был задержан росгвардейцами и передан в руки полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU