В Пензе 28-летний любитель кофе пытался дважды ограбить один и тот же магазин
В магазине на улице Суворова сработала тревожная кнопка. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии узнали от продавцов, что один из покупателей чуть ранее украл две банки кофе, сунув их под куртку и выйдя из магазина.
Остановить вора персонал не успел, но его действия попали на камеру наблюдения.
Однако сам злоумышленник о съемке не знал, и, видимо, окрыленный удачей, через несколько минут вернулся в магазин и попытался тем же способом снова украсть две банки кофе. Впрочем, в этот раз преступление совершить ему не удалось: 28-летний гражданин был задержан росгвардейцами и передан в руки полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU