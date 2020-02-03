2020-02-03T14:33:27+03:00
Происшествия

В селе Кижеватово от пожара пострадали дом и баня

Сотрудникам МЧС пришлось дополнительно подвозить воду с трассы М-5 «Урал»
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: ГУ МЧС по Пензенской областиФОТО: ГУ МЧС по Пензенской области
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Вчера около девяти вечера в селе Кижеватово Бессоновского района загорелась баня. Пламя быстро распространилось на срубовой пристрой и дом.

На тушение выехали пять единиц техники и 17 сотрудников ведомства. Воды в машинах не хватило для полной ликвидации возгорания. В гидрантах на территории села воды также не было, а подъезд к пожарному водоему завалило ветками. Подвоз воды пришлось организовывать с трассы М-5.

В итоге от огня пострадала кровля дома. Пристрой и баня выгорели изнутри. Пострадавших и жертв удалось избежать.

По факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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