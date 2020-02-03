Компанию «СтанкоМашСтрой» посетили девятиклассники из школы-интерната №1

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:14:59+03:00

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29 января ученики 9-го класса школы-интернат №1 г. Пензы в сопровождении своих педагогов посетили компанию «СтанкоМашСтрой». Экскурсия по профориентации была организована в рамках федерального партийного проекта «Локомотивы роста».

Знакомство с предприятием началось со Сквера машиностроителя, где установлен памятник токарю – единственный собирательный образ человека рабочей профессии, прототипом которого послужил реальный человек. Это подарок от компании городу по случаю профессионального праздника, своего рода дань уважения всем, кто, так или иначе, связан с машиностроительной отраслью. Ребятам рассказали об истории становления токарного дела, о первом токарном станке. После чего группа направилась непосредственно в цех, где производят металлообрабатывающее оборудование.

Директор по качеству Константин Добряков рассказал ребятам о развитии станкостроения в Пензенской области, об истории предприятия «СтанкоМашСтрой». Школьники смогли увидеть процесс производства токарного оборудования изнутри, узнали об основных его этапах, о кооперации с другими промышленными предприятиями, о рынках сбыта. Помимо этого молодым людям рассказали о культуре производства, условиях труда, уровне заработной платы, которая является одной из высоких в регионе.

«Очень важно иметь профессиональное образование – инженерное или техническое. Мы заинтересованы в том, чтобы молодое поколение, отучившись и получив профессию, приходило к нам работать, для них у нас созданы все условия. Но работа на современном высокотехнологичном предприятии требует высокого уровня знаний, умений и навыков», - отметил Константин Добряков. Подобные экскурсии значительно повышают уровень профессиональной ориентации учащихся школ, формируют представление о профессии в различных производственных областях.

Как отметил генеральный директор компании Олег Кочетков, который является региональным координатором партпроекта, программа проведения профориентационных экскурсий на предприятия Пензенской области в рамках проекта «Локомотивы роста» будет расширена. Это поможет молодым людям в будущем определиться с выбором профессии и реализовать свой потенциал.

ИСТОЧНИК KP.RU