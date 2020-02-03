2020-02-03T12:00:34+03:00
Здоровье

Студентам ПГУ из Китая рекомендуют остаться в Пензе на зимних каникулах

В регионе продолжают работу по противодействию распространению коронавируса
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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По данным министерства здравоохранения Пензенской области, на сегодня заболеваемость ОРВИ в регионе по-прежнему остается ниже эпидпорога. Несколько жителей региона, недавно вернувшихся из КНР, обратились к врачам с недомоганием, но анализы показали отсутствие у них коронавируса. Угрозы распространения заболевания на территории Пензенской области нет.

- Бизнес-сообществу региона были даны рекомендации воздержаться от поездок в КНР, туристическим агентствам – не предлагать пензенцам туры в Китай, - рассказал о принятых мерах губернатор Иван Белозерцев. – Китайским студентам, обучающимся в ПГУ, рекомендовали не ездить на зимние каникулы домой, а оставаться в России. Если же случаи поездок в Китай имели место, состояние здоровья таких граждан должно быть под жестким контролем. Нужно не терять бдительности, продолжая работу по противодействию распространению коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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