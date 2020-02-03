Студентам ПГУ из Китая рекомендуют остаться в Пензе на зимних каникулах

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:00:34+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным министерства здравоохранения Пензенской области, на сегодня заболеваемость ОРВИ в регионе по-прежнему остается ниже эпидпорога. Несколько жителей региона, недавно вернувшихся из КНР, обратились к врачам с недомоганием, но анализы показали отсутствие у них коронавируса. Угрозы распространения заболевания на территории Пензенской области нет.

- Бизнес-сообществу региона были даны рекомендации воздержаться от поездок в КНР, туристическим агентствам – не предлагать пензенцам туры в Китай, - рассказал о принятых мерах губернатор Иван Белозерцев. – Китайским студентам, обучающимся в ПГУ, рекомендовали не ездить на зимние каникулы домой, а оставаться в России. Если же случаи поездок в Китай имели место, состояние здоровья таких граждан должно быть под жестким контролем. Нужно не терять бдительности, продолжая работу по противодействию распространению коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Китайский коронавирус, последние новости на 3 февраля 2020 года: в Ухане достроили чудо-больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU