Иван Белозерцев: «Пензенцы стали все чаще обращаться ко мне через социальные сети»

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:49:46+03:00

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Сегодня в правительстве области состоялось совещание.

- Пензенцы стали все чаще обращаться ко мне через социальные сети. Мне ежедневно приходят около 50-70 сообщений, - отметил губернатор. - Людей волнуют житейские проблемы: уборка снега, освещение. Это – полномочия муниципалитетов, но их представители не всегда быстро реагируют на просьбы населения.

Иван Белозерцев потребовал от руководителей всех министерств и ведомств региона оперативнее реагировать на обращения граждан.

- Я обращаю особое внимание на исполнительскую дисциплину, на своевременное и качественное выполнение поручений губернатора, в особенности тех, в основе которых лежат обращения граждан, - резюмировал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU