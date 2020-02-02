В Пензе прошел митинг в честь 77-й годовщины победы под Сталинградом

2 Февр. 2020 2020-02-02T17:04:38+03:00

Мероприятие прошло сегодня у Монумента воинской и трудовой доблести пензенцев

Изменить размер текста: A A

В нем приняли участие представители правительства Пензенской области и администрации Пензы, Законодательного Собрания региона и Пензенской городской Думы, ветеранских, общественных и молодежных организаций, учащиеся кадетских школ и члены юнармейского движения. Митинг открыл губернатор Пензенской области.

- В год 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем одно из великих ее сражений - Сталинградскую битву, которая вошла в историю как одна из самых кровопролитных, - отметил Иван Белозерцев. - Это подвиг советского солдата, боровшегося за каждый дом, за каждую пядь родной земли. В этой битве участвовали и пензенцы, проявившие чудеса героизма».

Участник Сталинградской битвы, почетный гражданин Пензы Владимир Керханаджев отметил, что это святая для каждого фронтовика дата.

- Я был свидетелем пленения фельдмаршала Паулюса - это был растерянный человек, который понял, что фашистской Германии не победить в этой войне, не сломить нашу страну, наш народ, - вспоминал ветеран Великой Отечественной войны.

Память павших почтили минутой молчания. Митинг завершился возложением цветов к подножию Монумента воинской и трудовой доблести пензенцев.

ИСТОЧНИК KP.RU