На прием к главам пензенских СУ СК и УМВД пришли более десяти человек

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:39:35+03:00

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Начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Сергей Щеткин и руководитель регионального СУ СК генерал-майор юстиции Дмитрий Матушкин провели совместный прием граждан. На встречу с ними пришли более десяти жителей Бессоновского района.

Мать и дочь из села Грабово попросили помощи в разрешении проблемы, с которой они борются уже почти полгода. Женщины шесть лет проживают в двухэтажном доме на улице Юбилейной. В августе прошлого года сосед снизу лишил их водоснабжения, перекрыв трубу. Из-за отсутствия удобств две семьи вынуждены снимать квартиры или жить у знакомых.

Сосед объясняет свои действия тем, что он несколько лет менял стояк и за собственный счет провел новый водопровод жильцам сверху. И посчитал, что на этом основании вправе лишить новых собственников коммунальных удобств. В настоящее время продолжаются судебные разбирательства.

Сергей Щеткин взял ситуацию под личный контроль.

Супруги-предприниматели рассказали главам правоохранительных ведомств о том, как связались с людьми, имеющими сомнительную репутацию, взяли у них в кредит деньги под 48 процентов годовых, и в итоге лишились дома и остались с многомиллионными долгами. Начальник регионального управления МВД поручил подчиненным разобраться в ситуации и ознакомиться с судебными решениями по данному вопросу для дальнейшего принятия решений.

Прием граждан продолжался более трех часов.

ИСТОЧНИК KP.RU