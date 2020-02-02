2020-02-02T08:37:07+03:00
Общество

Смотрите, кто пришел !

Первым заместителем главы администрации Пензы назначен Виталий Макаров. К работе в новой должности он приступил с 31 января
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Администрации г. ПензаФото: Пресс-служба Администрации г. Пенза
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В течение последних трех лет Виталий Макаров занимал должность главы администрации города Сердобска Пензенской области, до этого возглавлял отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления Управления внутренней политики регионального Правительства.

Сергей Волков, ранее занимавший пост первого заместителя главы администрации города, теперь курирует вопросы социальной политики и развития местного самоуправления в должности заместителя главы администрации Пензы, отмечает пресс-служба администрации города.

Кроме того, заместитель главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Денис Леонтьев назначен исполняющим обязанности заместителя главы администрации по городскому хозяйству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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