Высокооплачиваемая работа в Пензенской области. Дорого

1 Февр. 2020 2020-02-01T16:22:45+03:00

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Начало у этой истории было жизнеутверждающим и сулило красивые перспективы… Мужчина, позвонивший по телефону, представился менеджером и предложил 37-летнему жителю села Засечное Пензенского района устроиться на новую высокооплачиваемую работу.

Получив согласие, предложил установить на мобильный телефон приложение, которое он назовёт.После установки программы, перезвонившей ему неизвестной женщине, мужчина сообщил данные приложения. Вскоре ему снова позвонил «менеджер». В ходе разговора с ним наш 37-летний доверчивый герой ввёл реквизиты своей банковской карты, включая трехзначный код с обратной стороны и дату действия карты.

Когда из сообщения он узнал о списании со счета его карты в течение двух минут более 7 тысяч рублей, казалось бы, наступит прозрение. Но этого не произошло. Он снова поверил «менеджеру», пообещавшему, что списанные деньги ему вернут позже. А для этого необходимо снова продиктовать реквизиты банковской карты и цифровой код из смс-сообщения банка.

После этого со счёта его карты в течение двух минут списали 177 тысяч рублей. Но и это был еще не финал истории.Через некоторое время неизвестный «менеджер» позвонил снова и успокоил: для возврата ранее списанных денежных средств необходимо оформить кредит. Гражданин так и сделал, после чего выяснил, что со счёта его банковской карты списаны ещё 147 тысяч рублей. В общей сумме злоумышленники похитили у него более 331 тысячи, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция Пензы напоминает: банковская карта - это ключ к вашему банковскому счету! Поэтому никому не сообщайте полные данные вашей карты. А также никому не отправляйте фотографии вашей банковской карты.

Ни в коем случае не устанавливайте на свой смартфон приложения по указанию неизвестных и не сообщайте никому коды и пароли, которые поступают в смс-сообщениях банка и не подлежат передаче посторонним лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU